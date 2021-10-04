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Стали известны имена пассажиров, погибших при крушении вертолета Robinson в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Стали известны имена пассажиров, погибших при крушении вертолета Robinson в Подмосковье
Фото: МЧС России

В катастрофе с вертолетом Robinson, который упал в Подмосковье, погибли 22-летний Семен Садков и 21-летняя Христина Кисель. Они оба были пассажирами вертолета. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, молодые люди приехали в столичный регион из Пермского края. Также сообщается, что владелицу вертолета в настоящее время допрашивают.

Стали известны имена пассажиров, погибших при крушении вертолета Robinson в ПодмосковьеФото: Telegram / 112

До этого Следственный комитет сообщил, что рухнувший в подмосковном Лыткарине вертолет использовался для экскурсионных полетов. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Вечером 3 октября в экстренные службы поступило сообщение о крушении вертолета в подмосковном Лыткарине. Позже в МЧС отметили, что в результате падения воздушного судна погибли три человека. На место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники.

вертолет.mp4 / Видео: Следственный комитет на транспорте

Основными версиями падения вертолета Robinson R-44 в подмосковным городе Лыткарино назвали отказ техники, а также ошибку пилотирования.

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