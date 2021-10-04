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Рухнувший в Подмосковье вертолет Robinson использовался для экскурсионных полетов

Илья Ашуров

Происшествия
Рухнувший в Подмосковье вертолет Robinson использовался для экскурсионных полетов
Фото: МЧС России
Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

Рухнувший в подмосковном Лыткарине вертолет использовался для экскурсионных полетов. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

— Установлено, что на воздушном судне — вертолет Robinson R-44 — оказывались услуги по проведению экскурсионных полетов, — говорится в сообщении.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

вертолет.mp4 / Видео: Следственный комитет на транспорте

Вечером 3 октября в экстренные службы поступило сообщение о крушении вертолета в подмосковном Лыткарине. Позже в МЧС отметили, что в результате падения воздушного судна погибли три человека. На место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники.

Основными версиями падения вертолета Robinson R-44 в подмосковным городе Лыткарино назвали отказ техники, а также ошибку пилотирования. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

27 сентября частный вертолет Sud-Aviation Gazelle совершил жесткую посадку в Елизовском районе Камчатского края. В МЧС подчеркнули, что в момент посадки под шасси воздушного судна ушел грунт, в результате вертолет опрокинулся на бок.

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