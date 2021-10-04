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Режиссер Кеосаян заявил, что Собчак «умнее той гадости, которую она творит»

Виктория Сикерина

Общество
Режиссер Кеосаян заявил, что Собчак «умнее той гадости, которую она творит»
Фото: roscongress / Елена Разина

Журналистка и блогер Ксения Собчак могла бы создавать более качественный и информативный контент, если бы ей не мешало клеймо «Дома-2». Такое мнение высказал режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.

Он отметил, что ему в целом не нравится современное телевидение и творчество скандальной Собчак в частности. Однако он подчеркнул, что Ксения обладает острым умом и талантом.

Также режиссер подчеркнул, что пришедшие с телевидения блогеры — необычные и интересные люди, но их контент сложно оценить по достоинству.

— Ксюша умнее той гадости, которую она творит, — заявил Тигран Кеосаян.

Примечательно, что и сама Ксения Собчак нередко удивляется тому, что ей постоянно припоминают участие в телестройке, хотя из проекта она ушла 10 лет назад, передает Пятый канал.

Недавно певица Слава отметила, что Ксения Собчак не могла записать откровенный видеоролик, так как является самой непривлекательной личностью в стране. В ответ на это телеведущая и журналистка порекомендовала певице Славе не затрагивать тему сексуальности.

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