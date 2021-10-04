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СК задержал предпринимателя по делу о крушении экскурсионного вертолета Robinson

Илья Ашуров

Происшествия
СК задержал предпринимателя по делу о крушении экскурсионного вертолета Robinson
Фото: МЧС России
Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

Следственный комитет задержал владелицу вертолета Robinson, который потерпел крушение в Подмосковье. Об этом в понедельник, 4 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По ее словам, женщина 1977 года рождения является индивидуальным предпринимателем. Она организовывала экскурсии на вертолете Robinson R-44 с аэродрома Мячково. В один из экскурсионных полетов произошла катастрофа, в результате которой погибли три человека.

Задержанной предъявили обвинение по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала, — заключила Марковская.

Вечером 3 октября в экстренные службы поступило сообщение о крушении вертолета в подмосковном Лыткарине. Позже в МЧС отметили, что в результате падения воздушного судна погибли три человека. На место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники.

Видео: Следственный комитет на транспорте

Основными версиями падения вертолета Robinson R-44 в подмосковном городе Лыткарино назвали отказ техники, а также ошибку пилотирования.

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