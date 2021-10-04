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Стартовало наполнение газом первой нитки «Северного потока —2»

Виктория Сикерина

В мире
Стартовало наполнение газом первой нитки «Северного потока —2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Старт наполнения газом первой нитки «Северного потока —2» произошел в понедельник, 4 октября. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG.

Также в организации отметили, что на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

— Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования, — цитирует ТАСС сообщение компании.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.

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