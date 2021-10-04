В Кремле подтвердили подготовку личной встречи Путина и Пашиняна

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует приехать в Россию с визитом. В настоящий момент готовится личная встреча политика с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Ожидается (визит Николы Пашиняна в Россию — прим. «ВМ»). Личная встреча (с Владимиром Путиным) готовится, — цитирует его ТАСС.

Путин и Пашинян провели уже три встречи в 2021 году и несколько раз общались по телефону.

В четверг, 30 сентября, Песков рассказал, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные и своевременные переговоры. Он подчеркнул, что лидеры стран обсудили двусторонние отношения.

Так, например, в процессе переговоров поднимался вопрос торгово-экономического сотрудничества между РФ и Турцией.

При этом в воскресенье, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ. По его словам, личная встреча сможет принести результат.

Также украинский лидер предположил, что российская сторона не хочет проводить личную встречу, потому как ее исход может оказаться неожиданным.