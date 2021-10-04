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Умер оператор «Бригады» Юрий Райский

Дарья Чентаева

Общество
Умер оператор «Бригады» Юрий Райский
Фото: Pexels

Скончался кинооператор Юрий Райский, снявший сериалы «Бригада» и «Убойная сила». Кинематографист ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его коллега Владимир Денисов.

— Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память, — поделился Владимир Денисов.

В последнее время кинематографист был сильно болен.

Юрий Райский родился 25 августа 1955 года в Марийской АССР. Окончил кинооператорский факультет ВГИК. В возрасте 25 лет он начал работать вторым оператором на киностудии «Мосфильм». Там он сотрудничал с такими выдающимися операторами, как Георгий Рерберг и Владимир Нахабцев.

Свою первую самостоятельную полнометражную картину «Брод» Юрий Райский снял в 1987 году. Кинооператору удалось поработать над фильмами Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор!» и «Какая чудная игра». Также он работал с режиссером Андреем Добровольским на съемках картин «Сфинкс» и «Присутствие».

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