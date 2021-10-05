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Facebook и Instagram восстанавливают свою работу

Виктория Храменкова

В мире
Facebook и Instagram восстанавливают свою работу
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Социальные сети Facebook и Instagram возобновляют свою работу, спустя семь часов неполадок. Некоторые пользователи уже могут зайти в эти соцсети.

Однако проблемы со входом все еще остаются, сообщает BNO News. Отмечается, что приложение WhatsApp все еще недоступно.

В понедельник, 4 октября, после 18:34 по московскому времени были зарегистрированы первые сообщения о масштабных сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. На тот момент в Instagram и Facebook наблюдались неполадки в функционировании сайтов, работе приложений и соединении с сервером.

Позже проблемы зафиксировали в работе серверов Telegram, Twitter, Google и TikTok. Пользователи столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов, в соединении с сервером, отправке сообщений и комментариев. Позднее сбои начали наблюдаться в Twitter и Snapchat, а также YouTube и Viber.

Отмечается, что глобальный сбой социальных сетей продолжается уже более шести часов. Он является самым продолжительным с 2008 года. Тогда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток.

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