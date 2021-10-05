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Более 20 тысяч пар заключили браки на необычных площадках Москвы с момента их открытия

Полина Долганова

Город
Более 20 тысяч пар заключили браки на необычных площадках Москвы с момента их открытия
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Пресненская набережная, 12Карта всех событий

В прошедшие выходные в столице свой брак на необычной площадке заключила уже 20-тысячная по счету пара. С момента запуска проекта «Новые адреса счастья» количество мест в Москве, где можно узаконить свои отношения, увеличилось вдвое.

— С момента открытия проекта в мае 2019 года более 20 тысяч пар выбрали такой формат для бракосочетания. Это 10 процентов от общего количества браков, — рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Так, в настоящее время провести торжественную церемонию можно не только в отделении ЗАГС, но и на одной из более чем 35 необычных локаций.

Сделать это можно каждую пятницу и субботу. В текущем году примерно треть пар выбрали для заключения отношений не привычные всем площадки ЗАГС, а выездные места.

Самым популярным таким местом в Москве остается особняк «Роял». В текущем году в нем поженились свыше 1,3 тысячи пар. Особой популярностью также пользуется особняк Спиридонова: там союз заключили 1280 молодоженов. Особняк на Волхонке в 2021 году опустился в рейтинге востребованности на строчку ниже: там поженились 1220 пар.

Кроме того, в текущем году в топ-5 самых популярных локаций для торжественных церемоний вошли башня «Око» (1000 пар) и храм Матроны Московской (свыше 950 пар), рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

По состоянию на 29 сентября почти 60 тысяч браков заключили в Москве с начала года. Это почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

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