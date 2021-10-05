Названа причина пожара в кировском госпитале, при котором погибли два пациента

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Вероятной причиной пожара в ковид-госпитале Кирова, в результате которого погибли два пациента, стали действия одного из больных. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в ночь с 4 на 5 октября, примерно в 1:53 по местному времени (совпадает с московским), в одной из палат на первом этаже ковид-госпиталя произошло возгорание, которое имело локальный характер. В результате случившегося сработала пожарная сигнализация, врачи тушили огонь с помощью огнетушителей.

На момент случившегося в корпусе больницы находились 43 пациента. Всех их оперативно эвакуировали в другие инфекционные госпитали. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ведомство сообщает, что два пациента палаты, где распространился огонь, погибли. Третьего врачи успели вывести за пределы палаты.

В настоящее время в больнице идут восстановительные работы. Вновь запустить работу госпиталя планируется в течение следующих 24 часов.

В понедельник, 4 октября, в центре Москвы на Лесной улице произошел пожар в четырехэтажном административном здании. Инцидент произошел в доме 30 на Лесной улице. Информация о возгорании на первом этаже указанного здания поступила в МЧС в 09:41. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Менее чем через час пожар полностью потушили.