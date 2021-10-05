Пиксельный узор украсит здания на Летниковской улице в столице

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

летниковская улица 11/10 Карта всех событий

В новом жилом комплексе Даниловского района, располагающемся на Летниковской улице, высотные здания украсит узор, напоминающий пиксели. Узоры появятся на домах, расположенных во владении 11/10, передает во вторник, 5 октября, пресс-служба Москомархитектуры.

Специалисты ведомства уже согласовали проект трех жилых корпусов общей площадью 87 тысяч квадратных метров. У двух зданий будет 32 этажа, еще одно рассчитано на 24.

— Фасады с витражным остеклением будут немного изгибаться с каждым следующим этажом. Это создаст динамичный образ волны, а благодаря ячеистой структуре создается узор из «пикселей». Благодаря ему у каждого из зданий комплекса появляется свой узнаваемый образ, а вместе они добавляют качества и красоты силуэту города в этом районе, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

У зданий будут общие цоколь и подземная автомобильная парковка. Первый этаж будет нежилым — там оборудуют спортивный зал, офис управляющей компании и прочие коммерческие предприятия. Двор благоустроят, там организуют детские площадки и зоны отдыха. Въезд на личном автомобиле в него будет запрещен, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что декоративные листья украсят фасады новой парковки на северо-западе Москвы. Специалисты украсят фасады паркинга декоративными листьями из металлокассет. На кровле нового объекта появится озеленение с деревьями в кадках. По словам Сергея Кузнецова, такое решение является уникальной идеей и отличным примером для будущих парковок в городе.