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Опубликованы кадры с места пожара в Северном Чертанове

Полина Долганова

Происшествия
Опубликованы кадры с места пожара в Северном Чертанове
Фото: telegram / ЧСтные новости Москвы

Опубликованы фотографии спасения москвичей из пожара в многоэтажном доме в столичном районе Северное Чертаново. Снимки были размещены на Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

На кадрах видно, как спасатели работают в здании, которое прогорело от огня. На фото также показан интерьер одной из квартир, где видно много пепла и гари.

Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
3/10
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
4/10
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
5/10
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
6/10
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
7/10
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
8/10
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
9/10
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы

Пожар произошел в ночь на 5 октября в двухкомнатной квартире жилого дома по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Его площадь составила 30 квадратных метров. Пожарные смогли эвакуировать около 30 человек. Пожар потушен.

Следственный комитет (СК) России по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек в результате случившегося.

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

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