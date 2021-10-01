Опубликованы кадры с места пожара в Северном Чертанове

Фото: telegram / ЧСтные новости Москвы

Опубликованы фотографии спасения москвичей из пожара в многоэтажном доме в столичном районе Северное Чертаново. Снимки были размещены на Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

На кадрах видно, как спасатели работают в здании, которое прогорело от огня. На фото также показан интерьер одной из квартир, где видно много пепла и гари.

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Пожар произошел в ночь на 5 октября в двухкомнатной квартире жилого дома по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Его площадь составила 30 квадратных метров. Пожарные смогли эвакуировать около 30 человек. Пожар потушен.

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