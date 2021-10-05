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Столичная прокуратура поставила на контроль расследование о пожаре в Северном Чертанове

Полина Долганова

Происшествия
Столичная прокуратура поставила на контроль расследование о пожаре в Северном Чертанове
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» по факту пожара в многоквартирном доме в районе Северное Чертаново. Об этом во вторник, 5 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

До этого сообщалось, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек при пожаре.

Накануне стало известно, что в результате случившегося пострадали семь человек и двое скончались.

Пожар произошел в ночь на 5 октября в двухкомнатной квартире жилого дома по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Его площадь составила 30 квадратных метров. Пожарные смогли эвакуировать около 30 человек. Пожар потушен.

В понедельник, 4 октября, в центре столицы на Лесной улице произошел пожар в четырехэтажном административном здании. Инцидент произошел в доме 30 на Лесной улице. Информация о возгорании на первом этаже указанного здания поступила в МЧС в 09:41. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Менее чем через час пожар полностью потушили.

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