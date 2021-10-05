СК возбудил дело после смерти двух человек при пожаре в Северном Чертанове

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) России по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек при пожаре в районе Северное Чертаново. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 5 октября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— По данным следствия, ночью 5 октября 2021 года в квартире одного из жилых домов, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве, произошло возгорание. В результате которого погибла женщина 1980 года рождения и ее малолетняя дочь. Еще одна девочка 2017 года рождения и пожилая женщина с признаками отравления продуктами горения, госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь, — рассказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Рассматриваются различные версии, включающие и неисправность электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается.

Пожар произошел в ночь на 5 октября в двухкомнатной квартире жилого дома по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Его площадь составила 30 квадратных метров. Пожарные смогли эвакуировать около 30 человек. При возгорании пострадали семь человек, двое скончались.

В понедельник, 4 октября, в центре столицы на Лесной улице произошел пожар в четырехэтажном административном здании. Инцидент произошел в доме 30 на Лесной улице. Информация о возгорании на первом этаже указанного здания поступила в МЧС в 09:41. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Менее чем через час пожар полностью потушили.