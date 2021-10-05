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В МЧС уточнили число погибших и пострадавших при пожаре в Северном Чертанове

Михаил Алимов

Происшествия
В МЧС уточнили число погибших и пострадавших при пожаре в Северном Чертанове
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Сумской проезд, 17к2 Карта всех событий

При пожаре в многоквартирном доме в районе Северное Чертаново пострадали семь человек, двое скончались. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

— К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, в результате пожара пострадали семь человек и два человека погибли, — говорится на сайте ведомства.

Пожар произошел в ночь на 5 октября в двухкомнатной квартире жилого дома по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Его площадь составила 30 квадратных метров. Пожарные смогли эвакуировать около 30 человек. Пожар потушен.

Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы
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Фото: telegram/ЧСтные новости Москвы

В понедельник, 4 октября, в центре столицы на Лесной улице произошел пожар в четырехэтажном административном здании. Инцидент произошел в доме 30 на Лесной улице. Информация о возгорании на первом этаже указанного здания поступила в МЧС в 09:41. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Менее чем через час пожар полностью потушили.

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