В МЧС уточнили число погибших и пострадавших при пожаре в Северном Чертанове
При пожаре в многоквартирном доме в районе Северное Чертаново пострадали семь человек, двое скончались. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
— К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, в результате пожара пострадали семь человек и два человека погибли, — говорится на сайте ведомства.
Пожар произошел в ночь на 5 октября в двухкомнатной квартире жилого дома по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Его площадь составила 30 квадратных метров. Пожарные смогли эвакуировать около 30 человек. Пожар потушен.
В понедельник, 4 октября, в центре столицы на Лесной улице произошел пожар в четырехэтажном административном здании. Инцидент произошел в доме 30 на Лесной улице. Информация о возгорании на первом этаже указанного здания поступила в МЧС в 09:41. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Менее чем через час пожар полностью потушили.