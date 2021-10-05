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График движения аэроэкспрессов до Домодедова и Шереметьева изменят в октябре

Михаил Алимов

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График движения аэроэкспрессов до Домодедова и Шереметьева изменят в октябре
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

График движения аэроэкспрессов до аэропортов Домодедово и Шереметьево изменится в октябре. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— 9 и 10 октября на направлении Шереметьево изменится расписание поездов-аэроэкспрессов. Некоторые рейсы отправятся от/до Савеловского вокзала, — говорится на сайте ведомства.

График движения до Домодедова изменится с 4 по 12 октября, а также 17 октября. Отмечается, что некоторые поезда на данном направлении будут отменены.

Министерство просит пассажиров перед поездкой внимательно ознакомиться с расписанием.

До этого сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания в октябре ограничит движение электричек между станциями Реутов и Балашиха в связи со строительством второго пути на ответвлении Горьковского направления Московской железной дороги. По воскресеньям, 3, 10, 24 и 31 октября, с 00:30 до 16:20 движение между станциями осуществляться не будет. Горожанам предоставят компенсационные автобусы.

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