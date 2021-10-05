Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Инну Чурикову

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Инну Чурикову с днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

— Выдающаяся актриса, вы являетесь кумиром нескольких поколений зрителей. Вас любят за талант, женственность, интеллигентность и душевную щедрость. За роли, которые вы не просто играете, а проживаете, увлекая поклонников в мир настоящего искусства. Пусть ваше вдохновенное творчество дарит людям радость и красоту долгие-долгие годы, — говорится в поздравлении.

Инна Чурикова появилась на свет в 1943 году в Белебее Башкирской АССР. В 1965 году она выпустилась из Высшего театрального училища имени Щепкина и попала в труппу Московского театра юного зрителя. С 1975 года актриса была занята на сцене Театра имени Ленинского комсомола в Москве. В настоящее время он называется «Ленком Марка Захарова».

Широкую известность актриса приобрела благодаря своим ролям в постановках «Гамлет», «Иванов», «Чайка» и других. Также актриса регулярно снимается в кино. Она известна своими персонажами в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Курьер» и «Ширли-мырли».