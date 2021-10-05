Рафик Загрутдинов: Начался монтаж балок пролетных строений путепровода «Текстильщики-1»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Начались ремонтные работы по установке балок пролетных строений путепровода «Текстильщики-1». Путепровод находится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов во вторник, 5 октября.

Под путепроводом автомобили с Шоссейной улицы выезжают на Волгоградский проспект в сторону центра и с Волгоградского проспекта уходят на Шоссейную улицу при движении в сторону центра.

— В ближайшее время строители начнут работы по гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия, — добавил руководитель департамента.

Длина путепровода составляет 50 метров и включает в себя 3 полосы для движения транспорта в каждом направлении. Кроме того, в ходе проекта планируется реконструкция Волгоградского проспекта — 250 метров под 3–4 полосы движения в каждом направлении и реконструкция Шоссейной улицы под 1–2 полосы движения в каждом направлении. Кроме того, здесь создадут условия для общественного транспорта и облагородят тротуары.

После окончания ремонтных работ на путепроводе «Текстильщики-1» рабочие приступят к надвижке пролетных строений путепровода прямого хода Юго-Восточной хорды через Волгоградский проспект.