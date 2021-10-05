Герой России оценил готовность Пересильд к работе в космосе

Фото: vk/anton_astrey

На МКС с космодрома Байконур отправилась съемочная группа художественного фильма «Вызов» — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле «Союз МС-19» их повезет космонавт Антон Шкаплеров. Таким образом, в составе экипажа будет только один профессионал. На это в беседе с «Вечерней Москвой» обратил внимание летчик-космонавт Андрей Борисенко. Он оценил готовность Пересильд и Шипенко к работе в космосе.

Пересильд проходила сокращенную программу, уточнил Герой России. Профессиональные космонавты, по его словам, тренируются гораздо дольше.

— Для непрофессиональных космонавтов, которыми являются члены сегодняшнего экипажа (за исключением командира Антона Шкаплерова), по существующим методикам определено где-то полгода для подготовки. У профессиональных космонавтов с момента отбора в отряд до полета проходит пять–семь лет, — рассказал специалист.

Борисенко отметил, что у непрофессиональных космонавтов гораздо более простые задачи: им нужно только обслуживать самих себя и не мешать основному экипажу в случае возникновения нештатных ситуаций. Поэтому объем подготовки должен оказаться достаточным для Пересильд, подчеркнул собеседник «ВМ».

Он обратил внимание на уникальность полета: впервые в отечественной истории на борту не будет профессиональных бортинженеров.

— Впервые в составе экипажа будут два непрофессионала и только один профессионал. Перед тем, как дать добро на такой полет, насколько мне известно, были проведены эксперименты по возможности управления кораблем одним членом экипажа. Раз такое решение было принято, значит, результаты были положительные, — заключил Борисенко.

Видео: Telegram-канал ТАСС

Ранее в интервью «Вечерней Москве» Юлия Пересильд рассказала, с какими проблемами приходилось сталкиваться во время подготовки. По ее словам, было трудно войти в режим.

— Нам, людям творческим, нужна свобода, а в ЦПК (Центре подготовки космонавтов — прим. «ВМ») придерживались сурового, практически военного режима — тренировки, экзамены... И еще постоянно хотелось шутить, а нам говорили этого не делать — категорически нельзя. Но мы все равно шутили, — поделилась Пересильд.

Актриса также призналась, что не испытывает перед полетом чувство страха:

— Волков бояться — в лес не ходить. Еще много чего ждет впереди, и хочется вспомнить все, чему нас учили, и получить от съемок удовольствие. Я не говорю, что будет легко, наоборот, чрезвычайно тяжело.

В свою очередь режиссер Клим Шипенко рассказал, что в основу картины «Вызов» легла история о женщине-враче, которая никогда не соприкасалась с космической сферой.

— И вдруг ей предложили полететь на МКС для того, чтобы совершить поступок — спасти жизнь космонавту, осуществить то, что она делала на Земле, но только в тех условиях, которые пока еще к этому не приспособили. Часть фильма — рассказ о подготовке героини к полету в космос, другая — непосредственно о миссии, — сказал Шипенко.