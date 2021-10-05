Космонавт Шкаплеров сообщил о самочувствии Пересильд и Шипенко после вылета на МКС

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Антон Шкаплеров рассказал о самочувствии своих коллег по киноэкипажу картины «Вызов» — режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд — после вылета на МКС. По его словам, они чувствуют себя хорошо, передает РИА Новости.

Первый в мире киноэкипаж фильма «Вызов» вылетел на Международную космическую станцию во вторник, 5 октября.

По данным Роскосмоса, примерно через 9,5 минуты после того, как ракета оторвалась от стартовой точки, корабль «Союз МС-19» отделился от третьей ступени ракеты Союз-2.1а и полетел на Международную космическую станцию.

Предположительно, в 15:12 по московскому времени корабль причалит к модулю «Рассвет». Экипаж должен будет переместиться на борт станции в 17:05.

4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проведет на космической станции около 10 дней.

«Вечерняя Москва» узнала у участников подробности космического путешествия. Так, режиссер картины раскрыл сюжет фильма, а главная актриса рассказала о своих страхах, которые она испытывала перед полетом.