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Около 100 тысяч цифровых открыток отправили москвичи педагогам в День учителя

Виктория Сикерина

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Около 100 тысяч цифровых открыток отправили москвичи педагогам в День учителя
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Почти 100 тысяч виртуальных поздравлений отправили москвичи учителям в их профессиональный праздник в рамках акции «Отправь открытку учителю!». Цифровые открытки приходили на электронную почту педагогов.

При этом открытки были выполнены в различных стилях и авторском дизайне. Например, учителю физики горожане могли пожелать заряда положительных эмоций, а классному руководителю — воплощения задуманных идей.

Для участия в проекте москвичи указывали наименование образовательного учреждения, имена педагога и отправителя.

Уточняется, что за время реализации акции ее страницу посетили свыше 137 тысяч раз, а отправили поздравления около 90 тысяч жителей города, передает официальный сайт мэра Москвы.

В День учителя, 5 октября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась с самыми искренними и добрыми пожеланиями к московским педагогам. Она поздравила специалистов с профессиональным праздником и отметила, что их ежедневный труд бесценен, ведь именно им горожане доверяют самое важное — детей.

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