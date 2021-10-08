В Минздраве оценили действие вакцины от COVID-19 на молодых и пожилых людей

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Вакцина от коронавирусной инфекции способна с одинаковой эффективностью защитить от болезни как людей старшего возраста, так и молодых граждан. Об этом в пятницу, 8 октября, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

По ее словам, согласно исследованиям, нежелательные реакции на препараты от COVID-19 реже проявляются у людей старшего поколения, нежели у молодых пациентов. Однако, несмотря на это, у вакцинированного пожилого человека все равно вырабатывается иммунная защита.

— То есть эффективность вакцинации у пожилых людей такая же, как у людей молодых и среднего возраста, — цитирует специалиста РИА Новости.

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Ревакцинацию от коронавируса прошли около 1,8 миллиона россиян. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

До этого министр заявил, что только два процента вакцинированных от коронавирусной инфекции в России в настоящее время заболевают COVID-19.

По состоянию на 30 сентября, оба компонента вакцины от COVID-19 в РФ получили более 40 миллионов граждан.