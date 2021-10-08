Московский зоопарк показал, как манул радуется солнечной погоде

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Скрытный и некоммуникабельный манул из Московского зоопарка обрадовался наступлению солнечной погоды в городе. Видео с реакцией зверя на солнце опубликовали на странице столичного зоосада в социальной сети Instagram.

На кадрах заметно, как манул нежится на солнце, радостно переворачивается и дергает лапами. Обычно такие животные проявляют себя как одиночки.

— Котики — такие котики... Даже скрытный манул любит погреться на солнышке, — отметили в Московском зоопарке.

Во вторник, 5 октября, новым жителем зоосада столицы стал тигр по кличке Степан. Тигры занесены в Красную книгу — это одни из крупнейших и редчайших хищников на земле. В дикой природе живет всего около 6,5 тысячи особей, и популяция продолжает сокращаться.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщали, что более 70 животных и птиц прошли реабилитацию в столичном центре передержки диких животных в 2021 году. При этом свыше 50 диких зверей и птиц вернулись в естественную среду обитания, а 18 экзотических животных были переданы в зоопарки.