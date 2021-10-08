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Московские медики вылечили 2288 пациентов от коронавируса за сутки

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские медики вылечили 2288 пациентов от коронавируса за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2288 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 в городе полностью выздоровели 1 507 468 человек.

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 4595 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 1074 москвича госпитализировали в городские медицинские учреждения.

В настоящий момент к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 470 пациентов.

Также за минувшие 24 часа 71 зараженный коронавирусной инфекцией скончался в Москве.

Московские медики вылечили 2288 пациентов от коронавируса за суткиФото: Оперштаб

В России за последние сутки выявили 27 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Также за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали 936 смертей из-за COVID-19.

Московские медики вылечили 2288 пациентов от коронавируса за сутки

8 октября директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что вакцина от коронавирусной инфекции способна с одинаковой эффективностью защитить от болезни как людей старшего возраста, так и молодых граждан.

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