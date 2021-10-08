Принц Гарри и Меган Маркл поругались во время посещения Нью-Йорка

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Принц Гарри и Меган Маркл поскандалили в номере отеля во время их недавнего визита в Нью-Йорк. Об этом сообщило издание In Touch.

Свидетелями громкого выяснения отношений пары стали другие гости отеля.

По данным издания, ссора супругов сопровождалась обильной выпивкой и курением. В итоге в этот вечер Гарри и Меган так и не примирились и спали в разных комнатах. Причина их конфликта не сообщается.

В свою очередь издание WMJ.RU отмечает, что отношения супругов уже давно дали трещину, что, вполне возможно, приведет к их разрыву.

Поклонники неоднократно обращали внимание на то, что жена принца Гарри после их появления на обложке журнала Time стала претендовать на лидирующее положение в паре. Нужно отметить, что это событие стало поводом для множества мемов в Сети.

Меган обвинили в том, что на официальных мероприятиях она начала стремиться идти впереди мужа, давая таким образом понять, кто в их союзе является главным.

Кроме того, Меган подверглась критике в Сети за наряд, выбранный для одного из мероприятий в Нью-Йорке. Пользователи отметили, что образ подчеркнул неидеальность фигуры Меган, которая еще не вернулась в форму после родов, а также уличили ее в подражании Кейт Миддлтон, ранее появлявшейся в похожем комплекте одежды.

Так, многим поклонникам не понравилось, что Меган Маркл вышла на улицы в Нью-Йорке в сережках Cartier, приравнивая визит к знаменательным событиям королевской жизни.