Прокуратура проводит проверку в отеле, где четверо мужчин отравились наркотиками

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Руднёвка Карта всех событий

В московском хостеле для рабочих при странных обстоятельствах отравились 4 человека. Один скончался, трое госпитализированы. По данному факту прокуратура организовала проверку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 8 октября.

Инцидент произошел на улице Рудневке.

— В связи с обнаружением на территории автомойки тела 24-летнего мужчины прокуратура проводит на объекте проверку исполнения требований федерального законодательства. Также в указанном помещении находились еще трое молодых людей в бессознательном состоянии, они госпитализированы, — заключила Нефедова.

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По предварительным данным, владелец хостела, оборудованного при автомойке, пришел туда после звонка одного из постояльцев. Тот успел позвонить и сказать, что им плохо. Дверь никто не открывал, поэтому хозяину пришлось ее выломать.

— Молодые люди отравились неустановленным наркотическим веществом. Для установления точной причины смерти 24-летнего молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, тело погибшего мигранта 1997 года рождения было обнаружено утром 8 октября в хостеле. Еще троих мигрантов в бессознательном состоянии госпитализировали из этого же хостела.