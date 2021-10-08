Дело обвиняемого в убийстве и разбойном нападении на геодезистов в лесу передано в суд

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего москвича, который обвиняется в серии преступлений против геодезистов. Об этом в пятницу, 8 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, первое преступление обвиняемый совершил 12 мая 2021 года. Тогда он нанял геодезиста якобы для топографических съемок в лесном массиве, расположенном в городском округе Ступино.

По данным источника «ВМ», тело убитого геодезиста обнаружили в лесополосе у поворота на Торбеево, неподалеку от автобусной остановки. Оно было завалено бревнами и ветками.

По предварительным данным, в ходе ссоры, обвиняемый не смог совладать с собой и застрелил своего оппонента, забрал его имущество и скрылся.

Также «ВМ» удалось выяснить, что подозреваемым является генеральный директор компании, которая занимается строительно-технической экспертизой и обследованием. По данным источника, он владеет самозарядным ружьем, которое было найдено у него в ходе обысков.

Спустя два дня, 14 мая, преступника задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе расследования данного дела также выяснилось, что от рук преступника пострадал еще один человек. 5 мая 2021 года он также назначил встречу с геодезистом в лесу.

Обвиняемый, урожая расправой, получил от своей жертвы 700 тысяч рублей. После получения денег потерпевший был отпущен.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

8 октября в московском хостеле для рабочих при странных обстоятельствах отравились 4 человека. Один скончался, трое госпитализированы. По данному факту прокуратура организовала проверку.