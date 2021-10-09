Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы

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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом сообщает сервис ««Яндекс.Расписания»».

Известно, что в Домодедове задержали 18 вылетов, а семь отменили. В аэропорту Шереметьево задержали шесть вылетов, а семь рейсов отменили. Во Внукове задержали и отменили два рейса.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Во вторник, 5 октября, стало известно, что Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Также география полетов расширена в Индию и Испанию. Отмечается, что данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о планах по возобновлению полетов ни в одну из этих стран. Также не все из открытых стран готовы принимать туристов.

1 октября «ВМ» писала, что в Ассоциации туроператоров России считают, что открытия европейских направлений для туристов не стоит ждать до конца года. Тогда как Юго-Восточная Азия может принять отдыхающих на определенных условиях.