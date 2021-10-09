Более 40 тысяч москвичей поучаствовали в программах о госзакупках и торгах

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Участниками образовательных программ о госзакупках и торгах в Москве с начала года стали более 43 тысяч человек. В текущем году провели уже 87 мероприятий: 40 очно и 47 в онлайн-формате.

С 2013 года лекции проводится столичным департаментом по конкурентной политике.

— С начала года к онлайн-вебинарам присоединились более 40 тысяч человек, еще свыше трех тысяч человек посетили очные занятия. Слушателей больше всего интересуют особенности заключения, исполнения, закупки малого объема у единственного поставщика, минимизация рисков, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Один из самых востребованных вопросов — закупки для начинающих поставщиков. Этому посвящена бесплатная обучающая программа «Как участвовать в закупках». На ней желающие узнают, как работать на электронной площадке, подать заявку на участие поэтапно, как пройти аккредитацию для участия в электронных процедурах и многое другое.

Для опытных предпринимателей предусмотрена программа «Закупки: для тех, кто в теме». На семинаре обсуждаются сложные вопросы участия в закупках, с которыми сталкиваются поставщики.

Также предприниматели могут посетить семинары на тему инвестиций. Слушатели узнают, как можно купить или арендовать недвижимость у города, что такое инвестиционный портал Москвы и как он помогает бизнесу.

— Мы планируем сохранить для мероприятий департамента оба формата. Роуд-шоу для представителей бизнеса будет проходить в виде очных встреч. Часть тем мы продолжим освещать в формате вебинаров, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что такое распределение даст возможность большему количеству слушателей изучать темы одновременно на одной площадке.

Участие в программах бесплатное, пишет официальный сайт мэра Москвы.