Еще 2211 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице за сутки от коронавируса вылечились еще 2211 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

В городе за 24 часа выявили 6001 новый случай COVID-19. При этом за сутки в больницы были доставлены 1238 человек с подозрением на коронавирус. Скончались от вируса 79 пациентов, на искусственной вентиляции воздуха находится 491 человек.

Фото: Оперштаб

— В городе выздоровели еще 2211 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 509 679, — говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации города.

8 октября директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что вакцина от коронавирусной инфекции способна с одинаковой эффективностью защитить от болезни как людей старшего возраста, так и молодых граждан.