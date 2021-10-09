Депутат ГД Журова связала отзыв разрешения московской лаборатории с количеством медалей РФ на Олимпиаде

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Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории на исследование проб крови спортсменов связано с большим количеством медалей российских олимпийцев на прошедшем турнире в Токио. Об этом в субботу, 9 октября, заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

— Если ВАДА борется против допинга, то на территории России обязательно должна быть какая-то лаборатория. Сейчас у нас не было массовых дисквалификаций и случаев выявления положительных допинговых проб. Всех возмутило, что мы выиграли слишком много медалей в Токио, но это их проблемы, что они не могут смириться с тем фактом, что чистые русские спортсмены выигрывают, — сообщила она изданию «Спорт-Экспресс».

По ее словам, такое решение вынесено специально перед Олимпиадой в Пекине. Из-за этого российские спортсмены должны начать нервничать. Журова также упомянула сложности с получением визы в США, которые могут повлиять на ряд этапов в заокеанской стране. Часть спортсменов могут и вовсе не попасть на турнир.

До этого сообщалось, что WADA отозвало у московской антидопинговой лаборатории разрешение на изучение проб крови спортсменов с целью исследования биологических паспортов атлетов. Соответствующую рекомендацию одобрил исполком агентства в субботу, 9 октября.

Отмечается, что московская лаборатория осведомлена о решении. Ее деятельность была приостановлена с января 2020 года.