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Москвичам объяснили, как помочь диким животным, оказавшимся на улицах города

Виктория Храменкова

Общество
Москвичам объяснили, как помочь диким животным, оказавшимся на улицах города
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители Москвы иногда могут обнаружить на улицах города диких животных. Но не все знают, как можно помочь зверю, который оказался в беде. Несмотря на это, многие неравнодушные граждане незамедлительно обращаются в соответствующие службы.

На главной городской горячей линии можно получить консультацию специалиста. Если проблема серьезная, то специалисты приезжают на вызов сами и транспортируют зверя в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В столице граждане находили львов, леопардов, канадского волка, экзотических змей и других необычных питомцев.

Обычно животные попадают в центр именно по обращениям граждан. Иногда это добровольная передача владельцами диких животных по разным обстоятельствам, следует из материала, опубликованного на официальном сайте мэра Москвы.

— К сожалению, также дикие животные попадают в реабилитационный центр в результате мероприятий, проводимых правоохранительными и иными уполномоченными органами, когда животное изымается у незаконных владельцев или содержится в ненадлежащих условиях. Например, в питомнике много сов — их забрали у уличных фотографов, а также тигренок — жертва незаконной торговли, — рассказал руководитель департамента природопользования и окружающей среды Антон Кульбачевский.

В реабилитационном центре находится почти 550 животных. Среди них различные птицы, рептилии, тигры, львы, лисы, носухи и черепахи. У каждого из них своя история.

Зверей, которых удалось вылечить, отпускают на волю. Но некоторые из них навсегда остаются в центре, поскольку имеют большие проблемы со здоровьем.

При обнаружении диких животных или птиц, которые нуждаются в помощи, можно позвонить на горячую линию единой справочной службы мэрии Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. Специалисты приедут на место и помогут им.

В четверг, 7 октября, в одном из дворов Москвы был обнаружен ястреб, занесенный в Красную книгу столицы. Местные жители заметили редкую птицу во дворе одного из домов на Минской улице и сразу же вызвали специалистов. Когда они прибыли, ястреб уже улетел.

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