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Продажи электросамокатов в России выросли в два раза

Виктория Храменкова

Общество
Продажи электросамокатов в России выросли в два раза
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С начала 2021 года в России в два раза выросли продажи электросамокатов. Так, например, в прошлом году за аналогичный период было продано 130 тысяч этих средств передвижения, а в текущем — около 335 тысяч. Об этом говорится в исследовании Mobile Research Group.

Розничные продажи самокатов в этом году составили 240–250 тысяч штук, остальные были куплены кикшеринговыми сервисами, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазов.

Как пишут «Известия», спрос на электросамокаты связан с их удобством, а также с развитием кикшеринга.

— Россияне из-за пандемии стали путешествовать значительно меньше, чем раньше, сократилось количество походов в театры, рестораны, кино. Новое развлечение — прогулки на электросамокате — отчасти восполняет выпавший досуг, — предполагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Несмотря на успех электросамокатов в жизни людей, с ростом рынка устройств выросли травматизм и смертность на дорогах. По данным МВД, только в первой половине 2021 года в России с их участием было зафиксировано 180 ДТП.

Автоэксперт Александр Шумский рассказал, как снизить число аварий с участием самокатов. Он отметил, что самокаты, как и остальные средства индивидуальной мобильности, являются полноценными видами транспорта, поэтому нуждаются в создании собственной инфраструктуры.

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