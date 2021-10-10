Прокуратура контролирует ход проверки после гибели двух человек при пожаре в центре Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Россия, Москва, Нижний Кисельный переулок, 3 Карта всех событий

Столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, по факту гибели двух человек при пожаре в жилом доме, расположенном в Нижнем Кисельном переулке. Об этом в воскресенье, 10 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту гибели двух человек в результате пожара в центре столицы, — заключила представитель ведомства.

По словам Нефедовой, в результате пожара погибла женщина 1961 года рождения и мужчина 1950 года рождения.

1/4 Фото: Пресс-служба Прокуратуры 2/4 Фото: Пресс-служба Прокуратуры 3/4 Фото: Пресс-служба Прокуратуры 4/4 Фото: Пресс-служба Прокуратуры

Утром 10 октября «ВМ» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщала о возгорании, которое произошло в квартире, расположенной в Нижнем Кисельном переулке, дом 3. Площадь пожара оценивалась в 25 квадратных метров. В здании были обнаружены тела двоих погибших.

9 октября сообщалось, что в Рузском районе в поселке Дорохово на улице Невкипелого, дом 85, загорелся резервуар на территории нефтебазы. К месту тушения возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.