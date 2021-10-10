Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прокуратура контролирует ход проверки после гибели двух человек при пожаре в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура контролирует ход проверки после гибели двух человек при пожаре в центре Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры
Россия, Москва, Нижний Кисельный переулок, 3 Карта всех событий

Столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, по факту гибели двух человек при пожаре в жилом доме, расположенном в Нижнем Кисельном переулке. Об этом в воскресенье, 10 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту гибели двух человек в результате пожара в центре столицы, — заключила представитель ведомства.

По словам Нефедовой, в результате пожара погибла женщина 1961 года рождения и мужчина 1950 года рождения.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры
1/4
Фото: Пресс-служба Прокуратуры
Фото: Пресс-служба Прокуратуры
2/4
Фото: Пресс-служба Прокуратуры
Фото: Пресс-служба Прокуратуры
3/4
Фото: Пресс-служба Прокуратуры
Фото: Пресс-служба Прокуратуры
4/4
Фото: Пресс-служба Прокуратуры

Утром 10 октября «ВМ» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщала о возгорании, которое произошло в квартире, расположенной в Нижнем Кисельном переулке, дом 3. Площадь пожара оценивалась в 25 квадратных метров. В здании были обнаружены тела двоих погибших.

9 октября сообщалось, что в Рузском районе в поселке Дорохово на улице Невкипелого, дом 85, загорелся резервуар на территории нефтебазы. К месту тушения возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

Читайте также:
ПожарыПрокуратураСмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Эти наши интернеты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Все мнения
О проекте