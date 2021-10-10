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Московские врачи вылечили от коронавируса 2177 пациентов за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 2177 пациентов за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2177 пациентов за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 полностью поправились 1 511 856 пациентов.

За прошедшие сутки в городе заболели 4610 человек

Московские врачи вылечили от коронавируса 2177 пациентов за суткиФото: Оперштаб

Госпитализированы были 1178 человек, 72 горожанина из-за коронавируса скончались. По состоянию на 10 октября 496 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в столице была ожидаемой — это осенний подъем. Об этом во вторник, 5 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством в режиме видеоконференции. Накануне мэр Москвы сообщил, что показатели заболеваемости COVID в столице пока в два раза ниже пиковых значений. Он также добавил, что среди людей старшего возраста в столице наблюдается самый низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции.

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В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

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