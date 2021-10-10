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Песков прокомментировал заявление офиса Зеленского о Крыме

Анастасия Колоскова

Политика
Песков прокомментировал заявление офиса Зеленского о Крыме
Фото: Администрация президента РФ

Россия не намерена обсуждать с Украиной вопрос принадлежность Крыма, так как для Кремля такого вопроса не существует. Об этом в воскресенье, 10 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова внештатного советника руководителя офиса главы Украины Алексея Арестовича о том, что российский лидер может одним звонком по телефону вернуть Украине Крым.

— Нет. Для Кремля такого вопроса не существует, — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, готовы ли российские власти обсуждать эту тему с Украиной.

До этого Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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