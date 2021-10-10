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Собчак поможет семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Сочи

Анастасия Колоскова

Происшествия
Собчак поможет семьям погибших и пострадавшим в ДТП в Сочи
Фото: Youtube / Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, которая стала участницей смертельной аварии в Сочи, окажет помощь семьям погибших в ДТП, а также пострадавшим. Об этом в воскресенье, 10 октября, заявил ее коммерческий директор Кирилл Суханов.

— Да, это действительно так, — подтвердил Суханов информацию о помощи со стороны ведущей в беседе с РИА Новости.

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Двое из них погибли: один — на месте трагедии, другой — по дороге в больницу. Третий человек находится в тяжелом состоянии. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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