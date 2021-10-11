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Бывший муж погибшей в ДТП с Собчак прокомментировал произошедшее

Анастасия Колоскова

Происшествия
Бывший муж погибшей в ДТП с Собчак прокомментировал произошедшее
Фото: roscongress / Елена Разина

Экс-супруг и отец дочери 35-летнего фитнес-тренера Екатерины Тарасовой, которая погибла в ДТП с участием Ксении Собчак, завил, что у его семьи нет претензий к звезде.

После резонансной аварии подруга Тарасовой публично обращались к Собчак с просьбой помочь семье погибшей. Бывший супруг погибшей Антон Тарасов не считает, что звезда каким-то образом виновна в произошедшем.

— То, что постоянно называют эту известную фамилию, я понимаю прекрасно. Если бы не она, у нас было бы все значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий, — рассказал Антон Тарасов, отметил, что никто из родных его бывшей жены не давал комментариев по поводу трагедии.

У погибшей женщины осталась семилетняя дочь, которая теперь будет жить с отцом.

До этого адвокат Александр Добровинский заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», что Собчак можно было бы привлечь к ответственности, если бы она оказывала на водителя «Мерседеса» физическое воздействие.

Автомобиль с телеведущей попал в аварию на автодороге между Адлером и Красной Поляной. Инцидент случился вечером 9 октября. На трассе произошло лобовое столкновение двух иномарок. Теледива в момент аварии находилась в автомобиле «Мерседес», который при обгоне совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Фольксвагеном», после чего последний по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. Собчак в результате аварии не пострадала, а после случившегося уехала на другой машине до прибытия на место происшествия сотрудников полиции.

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