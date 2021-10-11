Выставка «Ентографическое путешествие» откроется в галерее «Измайлово»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловский проезд, 4 Карта всех событий

Галерея «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку Константина Гладкова «Ентографическое путешествие». Объект исследования экспозиции — простое слово.

В течение нескольких лет художник занимается этнографией сегодняшней России. Современную народную культуру составляют вывески небольших магазинов, надписи на стенах домов, рекламные объявления, вручную нарисованные указатели. Посетители увидят графические работы, фото, видео и объекты.

Экспозиция состоит из трех блоков. Первый — серия графических работ. Здесь представлены таблички, постеры и графические изображения, выполненные в смешанной технике и показывающие привычные образы русской графической культуры.

Второй блок — серия фотографий и видео, погружающая в дорожное путешествие. Посетитель окажется в особенном месте, придорожном поселке Умет в Мордовии, где по всей протяженности трассы расположились стихийные точки питания, многочисленные домашние кафе и ларьки с интересными названиями и вывесками.

Завершает экспозицию стена с объявлениями, складывающимися в единый поэтический нарратив о жизни россиянина.

Выставка открыта с 22 октября по 14 ноября, сообщается на сайте галереи.

Культурный центр — Библиотека имени Волошина зовет горожан посмотреть фотопроект С. Куприянова и В. Солкина «Рамсес Великий». Посетители увидят памятники блистательной эпохи, величие и очарование цивилизации Древнего Египта. Картины запечатлели берега Нила, где под песками таятся древние тайны, а суть человеческих представлений о времени и бессмертии скрыта в иероглифических текстах.

Дарвиновский музей откроет выставку «Рожденный свободным», приуроченную к 110-летию скульптора-анималиста Бориса Яковлевича Воробьева.