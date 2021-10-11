Нуланд прибыла в Москву на переговоры с представителями России

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву. Она проведет переговоры с официальными лицами России.

Дипломат прибыла в аэропорт Домодедово, где ее встретил американский посол в РФ Джон Салливан.

Она будет находиться в столице с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга, а также с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, передает РИА Новости.

По ее словам, основной темой для переговоров США и РФ в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения между странами.

До этого политолог и журналист Георгий Бовт в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему Нуланд разрешили приехать в Москву. Американский дипломат, как известно, находится в черном списке России уже некоторое количество лет и несколько недель ей не выдавали въездную визу. Однако проблема, судя по всему, была решена.

Впрочем, такая практика не нова. Как поясняет Бовт, это не первый случай приема в России высокопоставленных людей из США, находящихся под санкциями. Американцы в интересах национальной безопасности поступают точно так же.

Эксперт напомнил, что условия выдачи визы Нуланд были увязаны с выдачей американской визы заместителю министра иностранных дел России Константину Воронцову. Он курирует вопросы по части вооружений в контексте продления или уточнения договора СНВ-3. И, видимо, визовый вопрос с российским дипломатом был также решен, заключил Бовт.

Политолог Сергей Марков ранее рассказал «ВМ», что целью поездки Нуланд может стать обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Также он предположил, что, возможно, постепенно американцы «будут уходить с Украины» или решать, как сделать так, чтобы Россия «не забрала себе Украину и не пустила другие регионы по пути Крыма».