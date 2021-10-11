Минсельхоз не планирует вводить отдельную квоту на экспорт ячменя

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Введение отдельной тарифной квоты на экспорт ячменя не обсуждается в Минсельхозе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 11 октября.

— Введение отдельной тарифной квоты на ячмень в настоящее время не обсуждается. В отношении пивоваренного солода меры таможенно-тарифного регулирования на данный момент также не рассматриваются, — говорится в сообщении.

Союз пивоваров России до этого попросил премьер-министра России Михаила Мишустина обеспечить потребности российской пивоваренной отрасли в солоде и стабилизации цен на пивоваренный ячмень. Для этого, согласно инициативе союза, необходимо ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным повышением экспортных пошлин на эту категорию.

Размер пошлины, как уточнили в министерстве, рассчитывается исходя из утвержденной методики на еженедельной основе. Ее ставка растет при росте мировых котировок, приводит сообщение Минсельхоза ТАСС.

11 октября президент России Владимир Путин заявил, что хороший урожай был собран в стране в этом году, что позволило практически полностью обеспечить ее потребности.