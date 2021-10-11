Специалист по йоге рассказала, профилактикой каких женских болезней является хорошая растяжка

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Хорошая растяжка положительно влияет на здоровье женщины и позволяет сохранить молодость. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги (Yoga alliance) Нина Коломийцева.

По ее словам, основной задачей шпагата (и продольного, и поперечного) является раскрытие тазобедренного сустава. Это улучшает кровообращение в области малого таза и способствует профилактике болезней мочевыделительной и половой систем.

— Укрепление мышц тазового дна способствует нормализации цикла, помогает отсрочить менопаузу, является профилактикой цистита, недержания и возрастного опущения внутренних органов, — сказала Коломийцева.

Она отметила, что регулярные занятия, целью которых является шпагат, позволяют держать в тонусе мышцы живота, бедер, ягодиц и спины.

Кроме того, специалист по йоге рассказала, что лучшим средством профилактики целлюлита является шпагат.

Ранее эксперт в области похудения, фитнес-тренер Юлия Черницкая рассказала, как можно придать ягодицам красивую форму и накачать их.