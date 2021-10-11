«Наслаждаюсь бабьим летом»: Нуланд раскрыла детали поездки в Москву

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что наслаждается бабьим летом в ходе визита в Москву.

— Наслаждаюсь бабьим летом в «Спасо-хаусе» в Москве с моим коллегой Эриком Грином. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена, — приводит слова Нуланд пресс-секретарь посольства США Джейсон Ребхольц в Twitter.

Нуланд 11 октября посетила Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями России. Дипломат планирует обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Затем Нуланд отправится в Бейрут, где 14 октября встретится с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями, чтобы обсудить реформы и предстоящие выборы, которые состоятся в 2022 году.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что целью поездки Нуланд может оказаться обсуждение вопросов, связанных с Украиной. Дипломат, по его словам, курирует украинскую проблематику и едет обсуждать некие вопросы о Киеве.

Также он предположил, что, возможно, постепенно американцы «будут уходить с Украины» или решать, как сделать так, чтобы Россия «не забрала себе Украину и не пустила другие регионы по пути Крыма».