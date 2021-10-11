QR-коды для посещения общественных мест введут в Севастополе

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Сертификат о вакцинации, справка об антителах или ПЦР-тест потребуются для посещения общественных мест в Севастополе с 15 октября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в понедельник, 11 октября.

— Обеспечить доступ в рестораны, столовые, фуд-корты, бары, другие места общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, театры и кинотеатры с вместимостью 50 процентов, библиотеки и музеи совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах либо отрицательного ПЦР-теста сроком действия семь дней, — рассказал политик.

Эта мера, по словам Развожаева, обусловлена низким уровнем вакцинации жителей от COVID-19. На данный момент в Севастополе привились 140 тысяч граждан, а за последние сутки в городе зафиксировали 247 новых случаев коронавируса, отмечает РИА Новости.

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11 октября власти Ленинградской области рассказали, что посещение театров, бассейнов, кинотеатров и фитнес-центров в области с 15 ноября будет возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста.

Начиная с этой даты сотрудникам государственных, муниципальных и частных организаций потребуются документы о вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 за последние полгода. Без этих документов им придется предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.