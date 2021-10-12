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Контракт с Карпиным продлят в связи с гарантированным вторым местом в группе

Юлия Курганова

Спорт
Контракт с Карпиным продлят в связи с гарантированным вторым местом в группе
Фото: vk/teamrussia

Контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным продлят, так как команда гарантировала себе второе место в группе отборочного турнира чемпионата мира. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В понедельник российские футболисты со счетом 2:1 в гостях одержали победу над командой Словении и гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира.

— Да, если мы будем играть в стыках, то Карпин уже как минимум гарантировал продление контракта, но лучше, конечно, напрямую выйти на финальную часть чемпионата мира, — сказал Дюков, передает ТАСС.

После восьми матчей россияне возглавляют турнирную таблицу группы Н с 19 очками. На втором месте находится сборная Хорватии (17 очков), далее идут команды Словакии, Словении (по 10 очков), Мальты и Кипра (по 5 очков). Победители групп гарантируют себе выход в финальную часть чемпионата мира, вторым командам предстоит сыграть в стыковых матчах.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал «Вечерней Москве» о подготовке игроков к предстоящему мундиалю, тренировках команды и ее измененном составе.

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