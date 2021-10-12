Производители подсолнечного масла предупредили о подорожании продукции

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Производитель подсолнечных масел «Олейна» и Ideal — компания «Бунге СНГ» — предупредил своих клиентов о повышении отпускных цен на эти марки на 3,2 процента со 2 октября.

Представитель одной из торговых сетей подтвердил эту информацию и добавил, что компания согласилась на условия поставщика. Он пояснил, что в противном случае поставок в сеть не будет, масло исчезнет с полок.

Также он рассказал, что другие поставщики пока официально не уведомляли о подорожании подсолнечного масла, но устно предупредили о том, что в течение нескольких недель направят уведомления о повышении цены на 3–5 процентов, передают «Известия».

Отмечается, что производители подсолнечного масла объясняют повышение цены окончанием срока действия соглашений о стабилизации цен на их продукцию, которые были заключены в декабре 2020 года. А также дефицитом сырья, ростом издержек и окончанием запасов урожая прошлого года.

Экономист рассказал, что будет дорожать в магазинах медленнее всего. Это будут товары не первой необходимости и сезонные овощи и фрукты.

Министерство экономического развития РФ представило прогноз отдельных показателей инфляции, в котором сообщается, на какие товары сильнее всего поднимутся цены к концу года. Это непродовольственный сектор, где инфляция составит 7,2 процента.