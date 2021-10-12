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Названы лучшие приложения для доставки продуктов

Полина Долганова

Общество
Названы лучшие приложения для доставки продуктов
Фото: Pexels

Специалисты Роскачества определили лучшие мобильные приложения по доставке еды. В их число вошли «ВкусВилл», Ozon, «Перекресток» и «Сбер» для Android, а также «ВкусВилл», Ozon и «Перекресток» для iOS. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

При анализе специалисты учитывали возможность регистрации в приложениях через уже имеющиеся аккаунты в социальных сетях, удобный поиск, широту способов оплаты, безопасность персональных данных и удобство приложений для людей с ограниченными возможностями.

В общей сложности было проанализировано 28 сервисов.

Во время анализа специалисты старались пользоваться приложением как рядовые пользователи: искали простые продукты, оформляли заказы, читали карточки товаров, а также оценивали ассортимент продуктов.

Определенные приложения в смартфоне сильнее других «пожирают» память устройства, рассказала ранее аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова. Параметры приложения можно проверить в настройках, главный фактор здесь — тип приложения. Чем больше у приложения функций, тем оно тяжелее. К примеру, фонарик, завязанный на одну кнопку, займет минимум места. Наиболее «тяжелыми» приложениями являются многофункциональные, позволяющие одновременно и вызвать такси, и заказать доставку.

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