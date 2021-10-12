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Москва с начала года выделила более 86 гектаров земли для развития инфраструктуры

Михаил Алимов

Город
Москва с начала года выделила более 86 гектаров земли для развития инфраструктуры
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Свыше 86 гектаров земли в столице выделены под реализацию 77 масштабных инвестиционных проектов. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Масштабный инвестиционный проект — это особая форма сотрудничества города и бизнеса. Такими проектами могут стать производственные комплексы и инновационные центры, объекты здравоохранения и транспортной инфраструктуры — те, которые позволяют создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места, — рассказал он.

Заммэра отметил, что 23 таких проекта реализуют в ТиНАО, десять — на севере города, девять — на юго-востоке, восемь — на востоке, шесть — на западе, пять — на северо-востоке, по четыре — в центре, на юге и северо-западе, три на юго-западе и один в Зеленограде.

На 11 гектарах территории построят 12 промышленных объектов, а еще 34 объекта займут МФЦ и объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

— Среди 77 масштабных инвестиционных проектов, для которых с начала 2021 года город выделил землю, преобладают объекты спорта (19). Для их строительства подобраны участки общей площадью свыше 26 гектаров. Например, в Зеленограде планируется возвести спорткомплекс для водных видов спорта площадью около 3,9 тысячи квадратных метров, а на улице Лескова появится бассейн для училища олимпийского резерва № 4 имени А.Я. Гомельского., — сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также отметил, что для четырех объектов образования выделены шесть гектаров земли. На новые объекты на территории транспортно-пересадочных узлов Москва выделила еще более 10 гектаров, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что Москва помогла найти производственные площадки 11 компаниям в 2021 году. Только в сентябре подобрали площадки для двух организаций, которые инвестируют в развитие около 130 миллионов рублей и предоставят 35 рабочих мест. Также площадку в 5-м Донском проезде предоставили текстильной мастерской, мастера которой работают на старинных ткацких станках. Ранее они располагались на Каспийской улице. Переезд позволил им расширить производство в два раза.

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