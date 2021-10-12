Эксперт назвал отличия нового состава Госдумы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал отличия нового состава Госдумы и рассказал о ее главных задачах.

Политолог отметил, что работа нового созыва Госдумы должна быть такой же эффективной, как и прошлого. Он напомнил, что прошлый, седьмой созыв задал очень хорошую планку эффективности и работоспособности.

Эксперт отметил, что председателем Думы снова стал Вячеслав Володин, а это значит, что организация работы депутатов будет по-прежнему жесткой.

По сравнению с прошлым созывом в новой Думе прибавилась еще одна партия — «Новые люди». Ей, по мнению эксперта, еще предстоит доказать свою работоспособность.

— Появилась пятая партия, но ей еще предстоит доказать, что она дееспособна и ее фракция готова участвовать в реальном законодательном процессе, а не просто использовать думскую трибуну как место поговорить, — уточнил политолог в комментарии «Радио 1».

Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва состоялось 12 октября. Его открыла депутат от партии «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, передает RT.

Вячеслав Володин был избран спикером Госдумы восьмого созыва. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450 на первом заседании нижней палаты парламента нового созыва.