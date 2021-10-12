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В Росстате объяснили причины избыточной смертности в России

Иван Юминов

Руслан Давлетшин

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Общество
В Росстате объяснили причины избыточной смертности в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние полтора года значительная часть избыточной смертности в России связана с коронавирусом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов во вторник, 12 октября.

— Большая часть избыточной смертности за последние полтора года связана с коронавирусом. Примерно процентов на 13 она выросла по причинам, не связанным с ковидом, — рассказал он.

Часто к этому приводит страх или несвоевременное обращение к врачу, добавил эксперт. Эти факторы негативно сказываются на здоровье, вплоть до летального исхода, заключил Смелов.

12 октября СМИ сообщили, что в России в несколько раз увеличилась процентная смертность от COVID-19, особенно много летальных исходов среди непривитого пожилого населения. Новый штамм «дельта» стал более заразным — это увеличило количество летальных исходов.

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Специалисты отмечают, что даже люди, получившие только первый компонент вакцины, переносят заболевание легче в случае заражения. Чаще всего обходится без госпитализации, наблюдается лишь повышение температуры и снижение уровня кислорода в крови.

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